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حظر تجوال بواشنطن.. والحرس الوطني يدخل مبنى الكونغرس

Pro-Trump supporters storm the U.S. Capitol following a rally with President Donald Trump on January 6, 2021 in Washington, DC. (AFP)
من التظاهرات المؤيدة لترمب
الانتخابات الأميركية

حظر تجوال بواشنطن.. والحرس الوطني يدخل مبنى الكونغرس

البنتاغون: إعلان التعبئة بقوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن

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العربية.نت

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دخل الحرس الوطني الأميركي، مساء الأربعاء، مبنى الكونغرس، وذلك بعد اقتحام محتجين مناصرين للرئيس دونالد ترمب مبنى الكابيتول، إعتراضاً على إقرار نتائج الانتخابات الأميركية، فيما دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في واشنطن.

وفي مؤتمر صحفي، أكدت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أنها ستتكفل بالتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس، مشيرة الى أن حظر التجول في العاصمة سيبدأ من 6 مساء حتى 6 صباحا وسيتم اعتقال كل من يكسر حظر التجول. واعتبرت أن ما حدث ليس مظاهرات سلمية بل أعمال شغب. وأوضحت أنه تم الاستعانة بالحرس الوطني لمساعدة الشرطة

وأخرجت قوات الشرطة والحرس الوطني المتظاهرين من مبنى الكونغرس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التعبئة بقوات الحرس الوطني في العاصمة لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون، في ظل احتجاجات لأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الدفع بالحرس الوطني وغيره من خدمات الحماية الاتحادية إلى مبنى الكونغرس. وأفادت شبك "سي إن إن" بإعلان تعبئة قوات الحرس الوطني بالكامل في العاصمة واشنطن.

وقال حاكم فرجينيا الديموقراطي رالف نورثام إنّ التعزيزات في طريقها إلى العاصمة الفدرالية، وهو ما أكّده البيت الأبيض.

من اقتحام مبنى الكونغرس
3 صور من اقتحام مبنى الكونغرس
3 صور
من اقتحام مبنى الكونغرس
من اقتحام مبنى الكونغرس
من اقتحام مبنى الكونغرس
من اقتحام مبنى الكونغرس
من اقتحام مبنى الكونغرس
من اقتحام مبنى الكونغرس

كما كشف مسؤول أميركي عن الدفع بقوات من مكتب التحقيقات الاتحادي لمساعدة شرطة الكونغرس على حماية الممتلكات الاتحادية.

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وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول، الأربعاء، يشمل كامل المدينة إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس ترمب حواجز الأمن في مبنى الكابيتول.

وبدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23:00 بتوقيت غرينتش).

وجاء القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة من صباح الخميس.

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