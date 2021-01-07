  • مباشر
اللغة

مشرعون أميركيون يتهمون أنصار ترمب بمحاولة "إنقلاب"

Supporters of US President Donald Trump enter the US Capitol as tear gas fills the corridor on January 6, 2021, in Washington, DC.
جانب من اقتحام مبنى الكونغرس
الانتخابات الأميركية

مشرعون أميركيون يتهمون أنصار ترمب بمحاولة "إنقلاب"

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب: الاحتجاجات لا تمت لأميركا بصلة ويجب أن تتوقف

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهم مشرعون أميركيون، الأربعاء، أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمحاولة "إنقلاب"، وذلك بعد ان اقتحم المحتجون مبنى الكونغرس أثناء جلسة المصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الأربعاء، في مقابلة مع "فوكس نيوز" Fox News إن الاحتجاجات في مبنى الكونغرس "لا تمت لأميركا بصلة ويجب أن تتوقف فورا".

من الاحتجاجات بمحيط مبنى الكابيتول
من الاحتجاجات بمحيط مبنى الكابيتول

وأضاف أنه سمع خلال وجوده مع شرطة الكونغرس عبر جهاز لاسلكي إطلاق نار قبل 10 إلى 15 دقيقة.

وقال إنه تحدث إلى الرئيس دونالد ترمب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين، ثم نشر ترمب تغريده.

يأتي ذلك فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن على المتظاهرين مغادرة مبنى الكونغرس فورا، وإن "ما يحدث في الكونغرس إحراج وطني".

واعتبر السيناتور الجمهوري ميت رومني أن "ترمب هو سبب هذه الفوضى".

وقال عضو في الكونغرس إن "غازا مسيلا للدموع" استخدم في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس ترمب المبنى احتجاجا على هزيمته.

مواجهات مع مقتحمي الكونغرس.. إنزال العلم الأميركي وجرح إمرأة أميركا الانتخابات الأميركية مواجهات مع مقتحمي الكونغرس.. إنزال العلم الأميركي وجرح إمرأة

وكتب النائب الديمقراطي جيم هايمز "طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة". وعلق مجلسا النواب والشيوخ جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بعد دخول مؤيدي ترمب إلى المبنى.

يأتي ذلك فيما قال نائب أميركي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس ترمب اقتحامه الأربعاء.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة". وأضاف "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".

وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول يشمل كامل المدينة إثر تجاوز المتظاهرين حواجز الأمن في مبنى الكابيتول.

ويبدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23:00 ت.غ)، وجاء القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أسباب شائعة لظاهرة أسباب شائعة لظاهرة "الحجر الصحي 15" وكيفية التغلب عليها
لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف
وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد