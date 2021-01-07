العالم مذهول.. انتقادات دولية لغوغاء الكابيتول

أعرب العديد من زعماء العالم عن مشاعر الذهول والصدمة إثر اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبنى الكونغرس حيث كان أعضاؤه مجتمعين وذلك في محاولة لإلغاء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية التي فاز فيها جو بايدن.

وعلى مدى الساعات الماضية عبر عدة رؤساء ومسؤولين رفيعين عن صدمتهم من المشاهد التي رأوها أمس.

وفي السياق، عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن غضبها اليوم الخميس لأعمال الشغب التي شهدها محيط الكابيتول، ملقية باللوم على عدم اعتراف ترمب بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي. وقالت ميركل خلال اجتماع "شاهدنا جميعا أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونغرس الأميركي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك".

كما أضافت "يؤسفني أن الرئيس ترمب لم يعترف بهزيمته منذ نوفمبر ولا حتى أمس".

إلى ذلك، وصفت مقتحمي الكونغرس بأنهم "معتدون ومثيرو شغب"، معبرة في الوقت عينه عن ثقتها في تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في غضون أسبوعين.

"الديمقراطية الأميركية"

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن ما حصل من عنف لا يشبه أميركا. وقال "نقف بقوة وتصميم إلى جانب الشعب الأميركي في مواجهة تشكيك أنصار الرئيس المغادر بالنتائج الشرعية للانتخابات مستخدمين السلاح".

كما أكد أن بلاده والعالم يثقان بقوة الديمقراطية الأميركية.

كذلك، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أحداث الكونغرس بأنها "مخزية"، وقال إن الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم وإن من الضروري الآن أن يحدث انتقال سلمي ومنظم للسلطة.

بدوره، عبر متحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن حزن غوتيريش لما جرى. وقال المتحدث ستيفان دوجاريتش في بيان "في هذه الظروف من المهم أن تغرس القيادات السياسية في أذهان أتباعها ضرورة الإحجام عن العنف واحترام الإجراءات الديمقراطية وسيادة القانون".

عمل مشين

أما صديق الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوصف اليوم الخميس تلك الأحداث "بالعمل المشين" ويجب إدانته بشدة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "الديموقراطية الأميركية ستنتصر كما كانت دائما. لطالما ألهمتني".

وكان الوزير الأميركي أكد بدوره في وقت سابق أن ما جرى غير مقبول على الإطلاق، كذلك فعل وزير الخارجية مايك بومبيو.

يذكر أن أعمال الشغب التي وقعت مساء أمس واستمرت لساعات أدت إلى مقتل 4 بينهم امرأة، وإصابة 14 شرطيا.