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بايدن: ترمب ليس فوق الجميع

الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)

بايدن: ترمب ليس فوق الجميع

بايدن: ترمب دهش من تصرف القضاة في المحكمة العليا الذي اتسم بالنزاهة

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، في كلمة له، أنه لن يتطرق للتعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس، مشدداً على أن الرئيس ترمب ليس فوق القانون، وأن العدالة تطبق على الجميع.

حتى تنصيب بايدن.. تأهب الحرس الوطني مستمر في واشنطن أميركا حتى تنصيب بايدن.. تأهب الحرس الوطني مستمر في واشنطن

وأضاف أن مجموعة من الغوغاء شنوا هجوما على الكونغرس لمصادرة إرادة الناخبين، معتبراً ما جرى أمس هجوم على أيقونة الديمقراطية.

كما تابع أن ترمب دهش من تصرف القضاة في المحكمة العليا الذي اتسم بالنزاهة، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن الاستقالات كانت توالت عقب أعمال شغب وقعت بعد أن خاطب ترمب حشداً كبيراً في واشنطن غذته مزاعم الرئيس المتكررة بأنه خسر انتخابات نوفمبر بسبب تزوير الانتخابات، وهو ما لم يتم إثباته.

فقد اخترقت مجموعة من الغوغاء مبنى الكابيتول بينما كان المشرعون يعملون على التصديق على أصوات المجمع الانتخابي، التصديق الذي أدى بالأخير إلى إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وعلى الرغم من عودة الحياة إلى العاصمة واشنطن، اليوم الخميس، ورفع حظر التجول، إلا أن مسؤولاً في البنتاغون كان أكد أن تعبئة الحرس الوطني ستستمر حتى تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير.

أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول خلال اشتباكات مع الشرطة الأربعاء
أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول خلال اشتباكات مع الشرطة الأربعاء

كما أوضح المسؤول شريطة عدم البوح باسمه، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أن وزارة الدفاع طلبت رسميًا في وقت إرسال حوالي 6200 من أفراد الحرس الوطني من ست ولايات شمال شرق البلاد للمساعدة في دعم شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت أمس في مبنى الكابيتول.

جانب من الفوضى التي وقعت في محيط الكابيتول (رويترز)
جانب من الفوضى التي وقعت في محيط الكابيتول (رويترز)

وأشار إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، وقع أوامر بتفعيل الحرس الوطني من فرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند لمدة تصل إلى 30 يومًا.

"غير مسلحين"

إلى ذلك، قال المسؤول في وزارة الدفاع إن الهدف من هذا الإجراء، تأمين مبنى الكابيتول والمنطقة المحيطة به خلال حفل تنصيب بايدن، الذي صادق الكونغرس اليوم على فوزه بالانتخابات الرئاسية بـ 306 أصوات من المجمع الانتخابي.

إلا أن المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أوضح أن عناصر الحرس لن يكونوا مسلحين، إنما بحوزتهم معدات لمكافحة الشغب وملابس واقية.

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