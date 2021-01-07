أميركا.. بايدن يرشح القاضي ميريك غارلاند وزيراً للعدل

رشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، القاضي ميريك غارلاند لتولي منصب وزير العدل في إدارته.

وجاء اختيار بايدن لغارلاند من بين المرشحين الآخرين السيناتور السابق دوغ جونز (ديمقراطي من ولاية ألاباما) ونائب المدعي العام السابق سالي ياتس، وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو".

كما عمل غارلاند في محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن لأكثر من عقدين بعد أن رشحه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1997، كما عمل في وزارة العدل ومدعيا عاما في عدة جرائم قتل.

هذا وكان بايدن قد كشف في وقت سابق عن أبرز أعضاء إدارته، وكانت منهم النائبة ديب هالاند لتسليمها حقيبة الداخلية، وجينيفر غرانهولم الحاكمة السابقة لميشيغن وزيرة للطاقة.

وكذلك اختار المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كزافييه بيسيرا وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية.