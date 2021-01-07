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بعد ساعات عنف صاخبة في واشنطن.. طعون أريزونا تسقط

Supporters of U.S. President Donald Trump climb on walls at the U.S. Capitol during a protest against the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Jim Urquhart
من محيط الكونغرس(أرشيفية- رويترز)

بعد ساعات عنف صاخبة في واشنطن.. طعون أريزونا تسقط

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الاعتراض المقدّم على فوز بايدن في ولاية أريزونا

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دبي- العربية.نت

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رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكابيتول.

وبأغلبية 93 مقابل 6 صوّت أعضاء المجلس ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا.

فيديو.. متظاهرون ينزلون علم أميركا من فوق مقر الكونغرس أميركا فيديو.. متظاهرون ينزلون علم أميركا من فوق مقر الكونغرس

بالتزامن، صوت مجلس النواب أيضا على الاعتراض نفسه، لتأتي النتيجة بعد برهة قصسيرة برفض الطعن.

يذكر أن هناك اعتراضات أخرى مقدمة، حول نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وبنسلفينيا وويسكنسون، ما قد يؤخر هذه العملية ساعات أخرى.

بعدها يتوقع أن يعود أعضاء الشيوخ إلى المشاركة في جلسة ثنائية مع أعضاء مجلس النواب للتصويت على المصادقة على فوز بايدن، ونتائج أصوات الهيئة الناخبة.

عنف وشغب

وكان مجلس الشيوخ استأنف ليل الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد ساعات من أعمال عنف وشغب وقعت إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة التي كان الكونغرس بمجلسيه قد استهلّها لإقرار نتيجة الانتخابات.

واستهلّ نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ"أعمال العنف" التي شهدها مقرّ الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم".وقال "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، ها هم ممثّلو الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

من محيط الكونغرس (رويترز)
من محيط الكونغرس (رويترز)

مقتل امرأة بالرصاص

يشار إلى أن متظاهرين اقتجحموا عصر الأربعاء مبنى الكابيتول، ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر البرلمانيون للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالى أربع ساعات.

واقتحم أنصار ترمب المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها الرئيس الجمهوري، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة، معتبراً أنها "سرقت منه".

محتجون داخل الكونغرس(رويترز)
محتجون داخل الكونغرس(رويترز)

وإثر استئناف مجلس الشيوخ جلسة المصادقة، شدّد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه".وأضاف "لقد حاولوا تعطيل ديموقراطيتنا وفشلوا".

من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ ما جرى الأربعاء "لطخة ووصمة عار لن تمحى بسهولة".

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