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عضو بالكونغرس يدعو بنس لعزل ترمب.. "منفصل عن الواقع"

دونالد ترمب ومايك بنس
ترمب

عضو بالكونغرس يدعو بنس لعزل ترمب.. "منفصل عن الواقع"

سبق أن تعرض الرئيس ترمب لإجراءات إقالة في مجلس النواب، قبل تبرئته في مجلس الشيوخ في فبراير 2020.

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دبي - العربية.نت

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دعا النائب الجمهوري تيد ليو نائب الرئيس مايك بنس إلى استخدام صلاحياته لعزل الرئيس دونالد ترمب من خلال استخدام التعديل الخامس والعشرين، بعد اقتحام مئات من مناصريه الأربعاء، مبنى الكونغرس. وكتب في تغريدة إن "الاعتداء على الكابتيول محاولة انقلابية كل الضالعين فيها يجب أن يحاسبوا". وقال "حان الوقت الآن لمايك بنس بدء استخدام التعديل الخامس والعشرين (لعزل ترامب). ترامب منفصل عن الواقع".

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وبموجب التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية أمناء مجلس الوزراء إعلان ترمب "غير قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات مكتبه"، وإقالته من منصبه، حسب وسائل إعلام أميركية.

وسبق أن تعرض الرئيس ترمب لإجراءات إقالة في مجلس النواب، قبل تبرئته في مجلس الشيوخ في فبراير 2020.

ويمكن بدء محاولة أخرى لعزل ترامب إذ يتطلب الأمر موافقة أغلبية بسيطة في مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وندد مسؤولون أميركيون، الأربعاء، باقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس أثناء جلسة المصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وحملوا ترمب مسؤولية الفوضى التي حصلت.

وكانت انطلقت تظاهرات في العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء، تلبية لدعوة من ترمب، قبيل جلسة لمجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي ستعلن رسميا الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأميركية.

وألقى ترمب خطاباً في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية، فيما تأهبت القوات الأمنية حيث يحتمل أن يتخلل الاحتجاجات أعمال عنيف.

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