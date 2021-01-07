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تيد كروز: هجوم الكابيتول عمل إرهابي

U.S. Senator Ted Cruz (R-TX) speaks during a news conference after U.S. President Donald Trump's Supreme Court nominee, Judge Amy Coney Barrett, was confirmed by the Senate as the latest Supreme Court Justice on Capitol Hill, in Washington, U.S., October 26, 2020. Graeme Jennings/Pool via REUTERS
السيناتور الأميركي تيد كروز (أرشيفية- رويترز)

تيد كروز: هجوم الكابيتول عمل إرهابي

"عمل إرهابي شنيع واعتداء مروع على نظامنا الديمقراطي"!

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دبي- العربية.نت

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وجه عضو مجلش الشيوخ عن ولاية تاكساس، تيد كروز، انتقادات حادة لأعمال الشغب التي وقعت مساء الأربعاء في محيط مبنى الكابيتول وداخله.

واعتبر العضو الجمهوري أن اقتحام الكونغرس من قبل عدد من المحتجين وأنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، لمنع النواب والشيوخ من المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، عمل إرهابي داخلي. وقال في بيان اليوم الخميس: لقد شكل الهجوم على مبنى الكابيتول عملاً إرهابياً شنيعاً واعتداء مروعاً على نظامنا الديمقراطي.".

كما دعا إلى تجاوز كل هذا الغضب، قائلاً : يجب أن نجتمع ونتحد لنضع هذا الغضب والانقسام وراءنا.

إلى ذلك، أكد ثقته بحصول انتقال سليمي ومنظم للسلطة في البلاد.

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

مقتل 4 وإصابة 14 شرطيا

أتى ذلك، بعد أن توالت الانتقادات الداخلية والدولية لأعمال العنف التي امتدت ساعات أمس، حين اقتحم أنصار لترمب مبنى الكابيتول، واشتبكوا مع عناصر الأمن، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى لاحقا، وإصابة 14 شرطيا، بحسب ما أفاد قائد شرطة واشنطن،روبرت كونتي.

كما أكدت شرطة العاصمة أنه تم توقيف 52 شخصا الأربعاء، 26 منهم في حرم الكابيتول، لخرقهم حظر التجول والدخول غير الشرعي وتهم متعلقة بالأسلحة.

في حين أعلنت رئيسة بلدية نيويورك موريل باوزر عن تمديد حالة الطوارئ 15 يوما لغاية 20 يناير موعد تنصيب بايدن.

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