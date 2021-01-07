تيد كروز: هجوم الكابيتول عمل إرهابي

وجه عضو مجلش الشيوخ عن ولاية تاكساس، تيد كروز، انتقادات حادة لأعمال الشغب التي وقعت مساء الأربعاء في محيط مبنى الكابيتول وداخله.

The attack at the Capitol was a despicable act of terrorism and a shocking assault on our democratic system. We must come together and put this anger and division behind us. We must, and I am confident we will, have a peaceful and orderly transition of power. My full statement: pic.twitter.com/84HHQdpMZd — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 7, 2021

واعتبر العضو الجمهوري أن اقتحام الكونغرس من قبل عدد من المحتجين وأنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، لمنع النواب والشيوخ من المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، عمل إرهابي داخلي. وقال في بيان اليوم الخميس: لقد شكل الهجوم على مبنى الكابيتول عملاً إرهابياً شنيعاً واعتداء مروعاً على نظامنا الديمقراطي.".

كما دعا إلى تجاوز كل هذا الغضب، قائلاً : يجب أن نجتمع ونتحد لنضع هذا الغضب والانقسام وراءنا.

إلى ذلك، أكد ثقته بحصول انتقال سليمي ومنظم للسلطة في البلاد.

مقتل 4 وإصابة 14 شرطيا

أتى ذلك، بعد أن توالت الانتقادات الداخلية والدولية لأعمال العنف التي امتدت ساعات أمس، حين اقتحم أنصار لترمب مبنى الكابيتول، واشتبكوا مع عناصر الأمن، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى لاحقا، وإصابة 14 شرطيا، بحسب ما أفاد قائد شرطة واشنطن،روبرت كونتي.

كما أكدت شرطة العاصمة أنه تم توقيف 52 شخصا الأربعاء، 26 منهم في حرم الكابيتول، لخرقهم حظر التجول والدخول غير الشرعي وتهم متعلقة بالأسلحة.

في حين أعلنت رئيسة بلدية نيويورك موريل باوزر عن تمديد حالة الطوارئ 15 يوما لغاية 20 يناير موعد تنصيب بايدن.