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أميركا.. الديمقراطيون في مجلس النواب يتحركون لعزل ترمب

مجلس النواب الأميركي

أميركا.. الديمقراطيون في مجلس النواب يتحركون لعزل ترمب

تشاك شومر: الكونغرس سيحاكم ترمب إذا لم يتحرك نائبه مايك بنس

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دبي - العربية.نت

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دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الخميس، لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل فوري، مطالبا مايك بنس وحكومة ترمب باتخاذ قرار عزله، وذلك بعد أن اقتحم مئات من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الكونغرس لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن.

تلويح بالتعديل 25.. وزراء يبحثون تنحية ترمب أميركا تلويح بالتعديل 25.. وزراء يبحثون تنحية ترمب

وقال تشاك شومر في بيان: "أفضل طريقة لعزل ترمب تفعيل المادة 25 من الدستور"، مضيفا أن الكونغرس سيحاكم ترمب إذا لم يتحرك بنس.

كما أضاف "ما حدث أمس بالكونغرس الأميركي هو تمرد ضد الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس. لا ينبغي للرئيس البقاء في السلطة ليوم واحد بعد ذلك".

محاكمة ترمب

وأضاف قائلا "إذا رفض نائب الرئيس والحكومة التحرك، فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمحاكمة الرئيس".

مؤيدو ترمب من أمام مبنى الكابيتول - فرانس برس 6 يناير 2021
مؤيدو ترمب من أمام مبنى الكابيتول - فرانس برس 6 يناير 2021

بدوره، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي ديفيد سيسيلاين، إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس اليوم الخميس لعزل دونالد ترمب من السلطة بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس.

وقال سيسيلاين على تويتر "إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونغرس".

في حين قال عضو جمهوري في مجلس النواب، إنه لا يستبعد محاكمة ترمب في الكونغرس.

جاء ذلك بينما أفادت وسائل إعلام أميركية، أن عدداً من الوزراء في إدارة ترمب ناقشوا إمكانية تنحيته.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" عن مصادر لم تسمّها، أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

"غير قادر على تحمّل أعباء منصبه"

يشار إلى أن هذا التعديل يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

ويتطلّب تفعيله أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترمب.

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

إلى ذلك، دعا العديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء لهذا الخيار الدستوري حتى وإن لم يتبق سوى أسبوعين لترمب في البيت الأبيض.

وأرسل جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس، يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعاً عن الديمقراطية".

كما اعتبروا في رسالتهم أن الرئيس المنتهية ولايته "غير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها".

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