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وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

U.S. President Donald Trump speaks about the 2020 U.S. presidential election results in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, U.S., November 5, 2020. REUTERS/Carlos Barria
ترمب في البيت الأبيض(أرشيفية- رويترز)

وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

استقالات في البيت الأبيض.. هل يستقيل أيضا مستشار الأمن القومي ويتخلى عن ترمب؟

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دبي- العربية.نت

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بعد "الوصمة" التي طبعت خلال الساعات الماضية على جبين الديمقراطية الأميركية، بحسب وصف العديد من أعضاء الكونغرس لأعمال العنف والشغب التي وقعت أمس، إثر اقتحام أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لمبنى الكونغرس في واشنطن، بدأ العديد من مسؤولي البيت الأبيض بتقديم استقالاتهم بحسب ما أشارت وسائل إعلام محلية.

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وفي هذا السياق، أفادت شبكة "سي أن أن" أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان ، ونائبه يبحثان تقديم استقالتيهما خلال الساعات المقبلة.

كذلك، تحدثت صحيفة "ديلي بيست" عن استقالات عدة مقبلة قريبا، مشيرة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تدخل طالباً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض تأجيل استقالاتهم لساعات كي تمر تلك الليلة.

في حين، قدمت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس، استقالتها، قائلة في بيان "إنها شعرت بالانزعاج الشديد لما رأته اليوم من عنف"، مضيفة "أمتنا بحاجة الى انتقال سلمي للسلطة."

من أمام مبنى الكابيتول(أرشيفية- فرانس برس)
من أمام مبنى الكابيتول(أرشيفية- فرانس برس)

بدورها تقدمت آن لويد سكرتيرة المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض باستقالتها، جراء أعمال العنف الذي شهدته أروقة الكونغرس أمس الأربعاء.

انقسام ضمن فريق ترمب

إلى ذلك، وفي مؤشر على الانقسام الحاصل ضمن فريق ترمب، أفادت شبكة بلومبيرغ بأن الرئيس الجمهوري منع مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بينس من دخول البيت الأبيض.

يأتي هذا فيما تصاعدت الدعوات في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية للمطالبة بمحاسبة ترمب برلمانيًا.

في حين أفادت شبكة ABC الأميركية أن بعض الوزراء يبحثون تفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأميركي الذي يسمح بتقديم طلب لعزل الرئيس ونقل صلاحياته إلى نائبه.

يشار إلى أن متظاهرين اقتحموا عصر الأربعاء مبنى الكابيتول، ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر أعضاء الكونغرس للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالى أربع ساعات.

وفي السياق، أفادت وكالة أسوشييتد برس اليوم الخميس بمقتل 4 من مؤيدي ترمب داخل الكونغرس بينهم امرأة.

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