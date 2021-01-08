البيت الأبيض: ترمب يرفض ما حدث في الكونغرس

نددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، الخميس، بأعمال الشغب التي شهدها الكونغرس، الأربعاء، مؤكدة في مؤتمر صحافي على أن الرئيس ترمب وإدارته يدينون بأشد العبارات أحداث العنف.

وشددت المسؤولة الأميركية على أن من حاصر الكونغرس لا يمثل قيم إدارة ترمب، قائلة: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، العنف الذي رأيناه بالأمس في مبنى الكابيتول كان مروعا، مستهجنا، ومخالفا للقيم الأميركية. الرئيس وإدارته يدينونه بأشد العبارات الممكنة".

وقالت ماكنياني إن ما حدث في الكونغرس "غير مقبول ومن يخالف القانون يجب أن يحاكم بأقصى حد يسمح به القانون".

كما أعربت ماكنياني عن أسفها لسقوط ضحايا خلال أعمال الشغب.

انتقال سلس ومنظم للسلطة

يشار إلى أن 4 أشخاص كانوا قتلوا، وأصيب أكثر من 50 من ضباط الشرطة، الأربعاء، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لترمب إلى مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق نتائج الكلية الانتخابية.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مسؤولي الإدارة الأميركية يعملون على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة.