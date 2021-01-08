بومبيو: العنف يحدد السلطة في جمهورية الموز وليس أميركا!

ردّ وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الجمعة على "العديد من الأشخاص" الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكابيتول في واشنطن للضغط على المشرّعين.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021

وقال بومبيو المقرّب من الرئيس الجمهوري، في رسالة عبر تويتر، إنّ "هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أميركا". وتابع: "في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد (كيفية) ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة".

عبث في أروقة الكابيتول

أتى ذلك، بعد أن أثارت مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترمب يتنقّلون بحرية في قاعات الكونغرس بعد دخولها بالقوة احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، تنديدا وغضبا في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن الأربعاء إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز، وليس في جمهوريتنا الديموقراطية".

كما أدان كل من الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما، وبيل كلينتون، أعمال العنف التي ملأت أروقة الكابيتول، أحد أهم الأبنية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء.

يذكر أن هذا اليوم الصاخب أدى في أحدث حصيلة اليوم الجمعة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة متأثرا بجراحه، وإصابة أكثر من 50 شرطيا وتوقيف العشرات أيضا من المحتجين.