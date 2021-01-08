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بومبيو: العنف يحدد السلطة في جمهورية الموز وليس أميركا!

US Secretary of State Michael Pompeo prepares to testify before a Senate Foreign Relations committee hearing in Washington, DC on 30 July 2020. (AFP)
مايك بومبيو (أرشيفية- فرانس برس)

بومبيو: العنف يحدد السلطة في جمهورية الموز وليس أميركا!

وزير الخارجية المقرب من ترمب يعلق على عبارة "جمهورية الموز"!

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دبي- العربية.نت

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ردّ وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الجمعة على "العديد من الأشخاص" الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مبنى الكابيتول في واشنطن للضغط على المشرّعين.

وقال بومبيو المقرّب من الرئيس الجمهوري، في رسالة عبر تويتر، إنّ "هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أميركا". وتابع: "في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد (كيفية) ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة".

عبث في أروقة الكابيتول

أتى ذلك، بعد أن أثارت مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترمب يتنقّلون بحرية في قاعات الكونغرس بعد دخولها بالقوة احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، تنديدا وغضبا في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن الأربعاء إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز، وليس في جمهوريتنا الديموقراطية".

محتجون اقتحموا مبنى الكونغرس(فرانس برس)
محتجون اقتحموا مبنى الكونغرس(فرانس برس)

كما أدان كل من الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما، وبيل كلينتون، أعمال العنف التي ملأت أروقة الكابيتول، أحد أهم الأبنية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء.

يذكر أن هذا اليوم الصاخب أدى في أحدث حصيلة اليوم الجمعة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة متأثرا بجراحه، وإصابة أكثر من 50 شرطيا وتوقيف العشرات أيضا من المحتجين.

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