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ترمب: الإدارة الجديدة ستتسلم في 20 يناير

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

ترمب: الإدارة الجديدة ستتسلم في 20 يناير

ترمب يعترف لأول مرة: جو بايدن الرئيس القادم لأميركا

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دبي - العربية.نت

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في أول تغريدة له بعد حظر حسابه على تويتر، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوجه دعوة للمصالحة أكد فيها أنه مصدوم من أعمال العنف" واقتحام الكابيتول.

البيت الأبيض: ترمب يرفض ما حدث في الكونغرس أميركا البيت الأبيض: ترمب يرفض ما حدث في الكونغرس

وشدد على التزامه بانتقال سلس للسلطة، مؤكداً أنه سيتم تنصيب الإدارة الجديدة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف ترمب أن من شارك في اقتحام مبنى الكونغرس لا يمثل أميركا، وسيدفع الثمن.

كما اعترف ترمب ولأول مرة، أن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.

جاء كلام ترمب بعدما نددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، الخميس، بأعمال الشغب التي شهدها الكونغرس، الأربعاء، مؤكدة في مؤتمر صحافي على أن الرئيس ترمب وإدارته يدينون بأشد العبارات أحداث العنف.

أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية- فرانس برس)
أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية- فرانس برس)

وشددت المسؤولة الأميركية على أن من حاصر الكونغرس لا يمثل قيم إدارة ترمب، قائلة: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، العنف الذي رأيناه بالأمس في مبنى الكابيتول كان مروعا، مستهجنا، ومخالفا للقيم الأميركية. الرئيس وإدارته يدينونه بأشد العبارات الممكنة".

وقالت ماكنياني إن ما حدث في الكونغرس "غير مقبول ومن يخالف القانون يجب أن يحاكم بأقصى حد يسمح به القانون".

كما أعربت ماكنياني عن أسفها لسقوط ضحايا خلال أعمال الشغب.

أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية- فرانس برس)
أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية- فرانس برس)

مقتل 4 وإصابة 50!

يشار إلى أن 4 أشخاص كانوا قتلوا، وأصيب أكثر من 50 من ضباط الشرطة، الأربعاء، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لترمب إلى مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق نتائج الكلية الانتخابية.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مسؤولي الإدارة الأميركية يعملون على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة.

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