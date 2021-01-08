ترمب يواصل دعم مؤيديه.. ويؤكد: لن أحضر تنصيب بايدن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن الأميركيين الذين صوّتوا له لن يتم معاملتهم بشكل غير مناسب، مضيفاً أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال في تغريدة نشرها عبر تويتر، "الوطنيون الذين صوتوا لي وعددهم 75 مليوناً لن يتم معاملتهم بشكل غير جيد".

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

كما أضاف "إلى كل من سألوني لن أحضر مراسم تنصيب بايدن"، وسيغادر ترمب البيت الأبيض إلى منتجعه بفلوريدا قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب.

بايدن رئيساً لأميركا

هذا وصادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته، مايك بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

أتى ذلك، بعد أن أنهى أعضاء الكونغرس عملية التصديق على نتائج الولايات، بعد مناقشة الطعون في بنسلفانيا وأريزونا وإسقاطها لاحقا بتصويت الأغلبية، وذلك بعد أن سقطت أيضا اعتراضات أخرى، قبل التوصل إلى مرحلة مناقشتها.

يشار إلى أن موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، تمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير المقبل.

حظر تويتر

إلى ذلك، كان تويتر قد حظر حساب ترمب عقب منشورات وصفت بأنها محرضة لمناصرية على اقتحام الكونغرس، حيث كان أعضاؤه مجتمعين، وذلك في محاولة لإلغاء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، التي فاز فيها جو بايدن.

وكانت أول تغريدة له بعد حظر حسابه على تويتر، مقطع فيديو وجّه فيه ترمب دعوة للمصالحة بين الأميركيين، مؤكداً تمسكه بانتقال سلمي ومنظم للسلطة في البلاد، ومديناً مقتحمي الكابيتول الذين اعتبرهم لا يمثلون القيم الأميركية.

وفي أول إقرار له بنتائج الانتخابات، قال ترمب في فيديو بثه على حسابه، الجمعة: "الآن وقد صادق الكونغرس على نتائج الانتخابات، إدارة جديدة ستتسلم السلطة في 20 يناير"، مضيفاً "رحلتنا التي لا تصدق قد بدأت للتو".

وعن اقتحام مبنى الكابيتول، أكد أن المتورطين سيدفعون الثمن، معتبراً أنهم لا يمثلون أميركا.

يذكر أن 5 أشخاص قتلوا بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 من عناصر الشرطة، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لترمب إلى مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من إعلان فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، وفق نتائج الكلية الانتخابية.