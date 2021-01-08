شاهد أين وكيف كان ترمب يتابع غزو أنصاره لمبنى الكابيتول

يوم اقتحم حشد من أنصار ترمب مبنى الكابيتول بتحريض منه، وعبثوا في مقر الكونغرس ومجلس النواب، كان ترمب في مخبأ أسفل البيت الأبيض، يتابع مع آخرين ما يجري قبل دقائق من صعوده إلى منصة ألقى منها كلمة تحريضية بالمحتشدين، ممن جاء معظمهم إلى العاصمة من ولايات ريفية، وغزوا المبنى التاريخي.

وفي ذلك الوقت سحب دونالد ترمب جونيور، ابن الرئيس، هاتفه المحمول وقام بتصوير "سيلفي" لما كانت عليه الحال في المخبأ، وبث ما كان يلتقطه مباشرة إلى حساباته في مواقع للتواصل، يتابعه فيها مئات الآلاف، فظهر للوجود فيديو عثرت عليه "العربية.نت" صدفة بعد أن ألغاه دونالد الابن من حساباته بمواقع التواصل على ما يبدو، وفيه نجد أن الجو كان احتفالياً في المخبأ، على إيقاع أغنية Gloria العاطفية الشهيرة، وهي بنسختها الإنجليزية للمطربة والممثلة الأميركية Laura Branigan الراحلة في 2004 بعمر 52 سنة.

في الفيديو نسمع أيضاً ابن الرئيس يقول إن المحتشدين "هم وطنيون عظماء، سئموا الأكاذيب. لذلك أشكركم جميعاً على ذلك"، لما يقومون به من تجمهر واحتشاد، احتجاجاً على "سرقة الانتخابات وتزويرها" كما زعم الرئيس الذي نراه في الفيديو بجانب ابنيه، إيفانكا وإريك، يتابع عبر شاشت تلفزيونية مختلفة ما يحدث في الخارج.

"كن شجاعاً. قم بالشيء الصحيح.. قاتل"

ثم ينادي الابن من عيّنها والده مستشارة بالبيت الأبيض، وهي صديقة حميمة لدونالد الابن، اسمها Kimberly Guilfoyle وارتبط بها بعد طلاقه في 2018 من زوجته وأم أولاده الخمسة، فترد على نداء حبيبها بتمايلات من الرقص، علامة على فرحتها بما يجري تشفياً حول الكابيتول، وعندها عبر Donald Trump jr عن اعتقاده بأن "ثوان قليلة تفصلنا، فانظروا وشاركوا عبر منصاتكم بمواقع التواصل" داعياً بما قال للاستماع إلى الكلمة التي سيلقيها والده الرئيس.

ولما عاد الابن ونادى الصديقة ثانية، اقتربت ووجهت كلامها للمحتشدين، ممن كان بعضهم يتابع الفيديو عبر الهواتف المحمولة، كما لمتابعين كانوا يشاهدونه عبر حسابات الابن في مواقع التواصل، وقالت في تحريضها لهم: "كن شجاعاً. قم بالشيء الصحيح.. قاتل"، إلا أن الحال انتهت في مقري الكونغرس ومجلس النواب بمقتل 5 أشخاص وجرح 14 آخرين، وبعبث لم يشهد الكابيتول في تاريخه ولا الشعب الأميركي.