بايدن: من الأفضل ألا يحضر ترمب حفل التنصيب

بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اعتبر الأخير أن قرار ترمب جيداً.

كما كشف بايدن، الجمعة، عن أولويات الحكومة التي شكلها، مشيراً إلى أنها ستركز على تعافي الاقتصاد الأميركي وتنظيم عملية توزيع اللقاحات، لافتاً إلى أن إدارته ستشمل الكثير من الأشياء الجديدة.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أن 24 رجلا وامرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة ويعيدون الثقة لها، بحسب تعبيره.

كما أكد على أن الجميع بات مستعداً للقيام بعمله من اليوم الأول.

وأعرب بايدن عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ بسرعة على تلك التعيينات.

سأغادر إلى منتجعي

وكان ترمب قد أكد أن الأميركيين الذين صوّتوا له لن يتم معاملتهم بشكل غير مناسب، مضيفاً أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال في تغريدة نشرها عبر تويتر، "الوطنيون الذين صوتوا لي وعددهم 75 مليوناً لن يتم معاملتهم بشكل غير جيد".

كما أضاف "إلى كل من سألوني لن أحضر مراسم تنصيب بايدن"، وسيغادر ترمب البيت الأبيض إلى منتجعه بفلوريدا قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب.

إجراءات سريعة

في السياق أيضاً، شدد بايدن خلال كلامه في المؤتمر،على أن حكومته ستركز على اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي، قائلا: "ملايين الأميركيين لا يزالون يتألمون وهذا ليس بسبب خطأ منهم، لقد خسرنا مئات الآلاف من الوظائف.. الوباء يشتد والناس تخسر وظائفها".

وأوضح أن المستشفيات والمطاعم خسرت أكثر من 372 ألف وظيفة، كما أن نحو 20 ألفا خسروا وظائفهم الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الملايين "لا يستطيعون دفع إيجار البيت أو الحصول على الغذاء".

مواجهة الجائحة

وأوضح الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيضع الأسبوع المقبل حزمة لمواجهة أزمة كورونا، وقال: "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن التوزيع كان كارثيا، وهذا أكبر تحدي نواجهه كأمة، لأن هناك المليارات من الدولارات المخصصة لتوزيع اللقاحات وتطعيم ملايين الأميركيين".

كما تابع: "نحتاج عشرات الملايين لإعادة فتح المدارس بطريقة آمنة، والمجتمعات تحتاج لعشرات الملايين أيضا، والشرطة والإطفاء والعاملين في القطاع الطبي، نحتاج إلى مساعدات أكبر تصل للعائلات والشركات الصغيرة. يحب أن تحصل العائلات على ألفي دولار كمساعدات وليس 600 كما هو الحال".

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان صادق، الخميس، على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

فيما تمهد موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير المقبل.