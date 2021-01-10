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وليام بيري يطالب بايدن بسحب رموز السلاح النووي من ترمب

وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام بيري
أميركا وبايدن

وليام بيري يطالب بايدن بسحب رموز السلاح النووي من ترمب

وزير الدفاع الأميركي الأسبق يدعو لإلغاء حصرية التحكم بالسلاح النووي في يد الرئيس

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دبي - قناة العربية

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دعا وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام بيري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي، معتبرا أن النظام الساري حاليا "مخالفٌ للديموقراطية، وتخطاه الزمن ولا لزوم له وخطيرٌ للغاية"، حسب ما نشرته صحيفة "بوليتيكو" POLITICO اليومية.

ونقلت الصحيفة عن بيري قوله: "أدعو الرئيس المنتخب بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي بيد الرئيس.. حان الوقت لسحب حقيبة الرموز النووية من الرئيس ترمب وكل الرؤساء الذين سيخلفونه في المنصب".

وأضاف بيري أن حصر الرموز النووية بيد الرئيس "لم يعد ضروريا".

وقال إن "وجود الحقيبة النووية في يده (ترمب) يشكل خطرا على الأمن القومي".

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

يُذكر أن الرئيس الأميركي يُمنح لحظة تنصيبه "الحق المطلق بشن حرب نووية"، دون الحاجة لرأي وزير الدفاع ولا للكونغرس.

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ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" NBC الأميركية، استنادا إلى إحصاءاتها، أن هناك أكثر من 200 مشرعٍ في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدعمون المبادرة الخاصة بعزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب، على خلفية حادث اقتحام مجمع الكابيتول، مبينة أن جميعهم تقريبا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو مستقلون.

وتشمل الإجراءات التي يجري بحثها في هذا السياق اللجوء إلى التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، والذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهامه، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترمب.

ونقلت "سي إن إن" CNN عن مصدر مطلع قوله إن "هناك قلق لدى فريق بنس من لجوء ترمب إلى تصرف متهور يعرض الأمة إلى الخطر، في حال تم استخدام التعديل الخامس والعشرين أو بدء إجراءات لعزله".

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