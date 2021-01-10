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خلافاً لترمب.. بنس سيحضر حفل تنصيب بايدن

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس
الانتخابات الأميركية

خلافاً لترمب.. بنس سيحضر حفل تنصيب بايدن

الرئيس دونالد ترمب قال إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير

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دبي - العربية.نت

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية يوم السبت، إن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال يوم الجمعة، إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير كانون الثاني.

دونالد ترمب
دونالد ترمب

وقال في تغريدة نشرها عبر تويتر: "إلى كل من سألوني.. لن أحضر مراسم تنصيب بايدن"، وسيغادر ترمب البيت الأبيض إلى منتجعه بفلوريدا قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب.

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هذا وصادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته، مايك بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

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