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بومبيو: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة

مايك بومبيو - فرانس برس
مايك بومبيو - فرانس برس

بومبيو: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة

إيران أعلنت أنها باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20% وقد تصل حتى إلى 90%

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دبي - العربية.نت

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بعد تهديد وصد ورد، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة.

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وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنه من الضروري منع إيران من تخصيب اليورانيوم تحت أي نسبة.

يشار إلى أنه وفي تهديد جديد للغرب من أجل دفعه إلى رفع الحظر الذي فرضته عقوبات الإدارة الأميركية على طهران، لوح عضو في رئاسة البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال النائب أحمد أميري فرهاني: "إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير 2021، سنطرد بالتأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وقبل أيام، هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني، الخميس، إيران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20% وقد تصل حتى إلى 90%".

مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

صنع قنبلة نووية

يذكر أن تلك التصريحات والتهديدات كانت أتت في وقت يعتبر العديد من الخبراء أن التخصيب بنسبة 20% يمهد الطريق للقدرة على الوصول إلى صنع قنبلة نووية، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن هدفهم ليس الحصول على سلاح نووي.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، قال قبل أيام، إن إيران تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معرباً عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية.

مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

وكانت إيران قد قلصت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، على 5 مراحل منذ مايو من العام الماضي، ردًا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق.

وغالبا ما كررت تلك الفترة أنها ستكون في حل عن كافة التزاماتها في حال لم ينجح الغرب لا سيما الدول الأوروبية التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي في رفع الحظر عنها وتخفيف أثر العقوبات الأميركية.

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