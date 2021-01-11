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رئيسة بلدية واشنطن تطلب تعزيز الأمن أثناء تنصيب بايدن

جو بايدن
جو بايدن
جو بايدن

رئيسة بلدية واشنطن تطلب تعزيز الأمن أثناء تنصيب بايدن

قالت رئيسة البلدية ميريال باوزر إن تنصيب بايدن في 20 من الشهر الجاري سيتطلب "نهجاً مختلفاً"

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واشنطن - رويترز

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طلبت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن، تشديد الإجراءات الأمنية أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد أن اقتحم أنصار للرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة البلدية ميريال باوزر، إن تنصيب بايدن في 20 من الشهر الجاري سيتطلب "نهجا مختلفا" عن مراسم التنصيب السابقة.

ووصفت باوزر اعتداء الأسبوع الماضي بأنه "هجوم إرهابي غير مسبوق".

وكتبت باوزر في خطاب موجه للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف قائلة: "بينما أتواصل مع عدد كبير من الشركاء المحليين والإقليميين والاتحاديين لتعزيز التعاون بين أجهزتنا، أحث وزارة الأمن الداخلي على تعديل نهجها خلال التنصيب من عدة جوانب بعينها".

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وكان الخطاب صادرا بتاريخ يوم السبت ونشر أمس الأحد.

وفي الخطاب، قالت باوزر إن مقاطعة كولومبيا (منطقة واشنطن العاصمة) ستقدم طلبا "بإعلان ما قبل الكارثة" الذي يسمح بالحصول على مساعدة اتحادية.

كما حثت وزارة الأمن الداخلي على التنسيق مع وزارات العدل والدفاع والمحكمة العليا والكونغرس لوضع خطة لنشر قوة اتحادية لحماية كل المنشآت الاتحادية.

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