بومبيو يكشف اليوم عن معلومات استخباراتية تؤكد صلات بين إيران والقاعدة

قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة

لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وكشف بومبيو، في وقت سابق من خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن الولايات المتحدة رفعت السرية عن وثائق تتعلق باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية والاتجار بها خلال حرب "ليبيا - تشاد" ما بين العام 1978 و1987.

واتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران، في تقريرها، بتزويد حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي بأسلحة كيماوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينات. وبعد سقوط القذافي، تم اكتشاف أسلحة كيماوية عليها كتابات باللغة الفارسية. ومن جانبها، نفت إيران إرسال أسلحة كيماوية إلى ليبيا.

كما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، إيران، في أبريل 1987 باستخدام غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ويذكر التقرير، وفقا لموقع "إيران انترنشنال"، أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا قذائف هاون كيماوية عيار 88 ملم في عام 1991 في محافظة المثنى العراقية، والتي قال المسؤولون العراقيون إنها تابعة للجيش الإيراني.