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بومبيو ينشر صوراً.. "يهتفون الموت لأميركا منذ 1979"

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية- رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)

بومبيو ينشر صوراً.. "يهتفون الموت لأميركا منذ 1979"

بومبيو ينشر صورا لمسؤولين إيرانيين.. ويعلق "يهتفون الموت لأميركا منذ 1979"

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دبي - العربية.نت

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مع توقع الإعلان عن مزيد من العقوبات ضد إيران، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتت على مشارف الرحيل، يواصل وزير الخارجية مايك بومبيو إصدار تصريحات نارية ضد طهران.

ومساء اليوم الثلاثاء، نشر بومبيو صورا لمسؤولين إيرانيين على حسابه على تويتر بينهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، معتبراً أن هؤلاء يهددون أميركا وإسرائيل كل يوم تقريبا.

وإلى جانب خامنئي، نشر الوزير الأميركي صورا للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

كما أضاف في تغريدة أخرى: "يصعب إيجاد شخص معتدل داخل النظام الإيراني لبناء علاقة طبيعية معه". وقال "نعتبر النظام الإيراني مجموعة من المتطرفين يهتفون بالموت لأميركا منذ 1979".

طهران والقاعدة

أتى ذلك، بعد أن أفاد مصدران مطلعان في وقت سابق لوكالة رويترز بأن بومبيو سيكشف خلال مؤتمر صحافي اليوم عن معلومات استخباراتية تتعلق بعلاقة طهران بالقاعدة.

وقال المصدران إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثمانية أيام فحسب لترمب في منصبه، من المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل جديدة تثبت تقديم إيران ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمهم.

صورة لخامنئي أمامها نموذجان لصاروخين معروضة في ميدان بطهران
صورة لخامنئي أمامها نموذجان لصاروخين معروضة في ميدان بطهران

سيف العقوبات

إلى ذلك، يتوقع عدة مسؤولين أميركيين فرض مزيد من العقوبات قبل رحيل ترمب عن منصبه.

يشار إلى أن العلاقات بين طهران وواشنطن تدهورت بشكل كبير منذ 2018 عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات.

وخلال سنوات حكمه، أعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المسؤولين والسياسيين والشركات الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يزيد من تقييد أنشطتها النووية.

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