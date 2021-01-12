قال البيت الأبيض، فجر اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على إعلان الطوارئ للعاصمة واشنطن من الآن وحتى 24 يناير، وذلك بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

وقد التقى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ونائبه مايك بنس مساء الإثنين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديموقراطيون على بنس لعزل ترمب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف "لقد جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة +أميركا أولاً+ التي يدعمها 75 مليون أميركي"، مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".