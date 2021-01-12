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ترمب: محاولة عزلي مثيرة للسخرية وما تفعله بيلوسي مرفوض

دونالد ترمب

ترمب: محاولة عزلي مثيرة للسخرية وما تفعله بيلوسي مرفوض

الرئيس الأميركي: محاولات عزلي أكبر تصيد في تاريخ السياسة الأميركية

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دبي- العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن محاولات عزله مثيرة للسخرية للغاية، وقال "إن ما تقوم به نانسي بيلوسي غير مقبول".

وقال في تصريحات صحفيه قبل المغادرة إلى ولاية تكساس "محاولات عزلي أكبر تصيد في تاريخ السياسة وتسببت في غضب كبير".

كما أضاف "محاولة محاكمتي يتسبب بالكثير من الغضب في البلاد"، مضيفاً أنه لا يحبذ اندلاع العنف في أميركا.

يأتي هذا بعد أن أفشل الجمهوريون مساء أمس الاثنين تبني قرار يدعو نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي.
ما دفع الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، لاعتبار الجمهوريين "يعرضون أميركا للخطر" عبر "تواطئهم" مع ترمب الذي تتهمه بـ"التحريض على تمرد دام ضد أميركا" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

التعديل 25

وأبدت أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من بنس إقالة ترمب عبر التعديل الخامس والعشرين، لافتة إلى أن التصويت على هذا القرار رسميا سيتم في جلسة عامة "قريبا".

وكان الديمقراطيون طرحوا في وقت سابق الاثنين، نص اتهام بحق ترمب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزله، بتهمة "الحض على العنف" بعد أحداث مبنى الكابيتول.

توبيخ ترمب

إلى ذلك، كشف النائب الجمهوري، توم ريد، اليوم الثلاثاء، أنه سينضم إلى غيره من النواب لطرح قرار يوبخ ترمب بشأن هجوم عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.

وقال في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونغرس منع ترمب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.
كما أضاف "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".

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