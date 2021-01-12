مكالمة متوترة.. مسؤول جمهوري لترمب: يجب أن تهاتف بايدن

طالب كيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي، الرئيس دونالد ترمب باتباع التقاليد الرئاسية المتعارف عليها في نهاية فترة ولايته، بحسب ما جاء على موقع Axios.

وأجرى المسؤول الجمهوري، مكالمة هاتفية استغرقت 30 دقيقة لإقناع ترمب. وبحسب ما نشره الموقع، فإن ترمب كرر في المكالمة نفس "الأسطوانة القديمة" حيث ألقى باللوم على حركة "أنتيفا" في أحداث الشغب الأخيرة في الكابيتول.

لكن مكارثي، وفقا لرواية مسؤول بالبيت الأبيض ومصدر مطلع على مجريات الاتصال الهاتفي، قام بمقاطعته قائلًا: "لم تكن أنتيفا... أنا أعلم ... أنا كنت هناك وشهدت ما جرى بنفسي".

"انتهى الأمر"

كما قال مسؤول البيت الأبيض إن المكالمة كانت متوترة وعدائية في بعض الأحيان، حيث كان ترمب يتحدث عن تزوير الانتخابات وقاطعه مكارثي بصوت غاضب قائلًا: "توقف انتهى الأمر. لقد انتهت الانتخابات".

وأضاف مسؤول البيت الأبيض، أن مكارثي أخبر ترمب أنه يجب عليه الاتصال بجو بايدن، ومقابلته واتباع التقاليد المتعارف عليها وترك رسالة ترحيب لخليفته بدرج مكتبه، وذلك بحسب التقليد الذي بدأه جورج بوش، آخر رئيس جمهوري لفترة ولاية واحدة.

وبحسب ما نشره موقع "أكسيوس" رد ترمب قائلًا إنه لم يقرر ما إذا كان سيفعل ذلك من أجل بايدن.

"لن أحضر"

وكان ترمب أعلن في تغريدة نشرها على تويتر قبل أيام، عدم حضوره لحفل تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني.

وكتب" إلى كل من سألوني لن أحضر مراسم تنصيب بايدن".

في حين، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية السبت، إن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب.

هذا وصادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أعلن نائب الرئيس بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.