أميركا.. قرار عزل ترمب على طاولة مجلس النواب

بدأت جلسة مجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء لتفعيل التعديل الـ25 لعزل الرئيس دونالد ترمب، حيث أعلن عدد من نواب الحزب الجمهوري تأييدهم لإجراءات عزل ترمب.

وطالب نواب بمعاقبة المقصرين في تأمين مبنى الكونغرس.

إلى ذلك شدد نائب عن أوكلاهوما على أنه "يجب مقاضاة المسؤولين عما جرى في الكونغرس".

بدوره أكد نائب ديمقراطي عن كاليفورنيا أنه "يجب مقاضاة من حرض على مهاجمة الكونغرس".

من جانبه، قال نائب عن كنتاكي إنه "يجب محاسبة من تجرأ على مهاجمة الكونغرس"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن السماح بتكرار هذه التجربة".

من جهتها، دعت نائبة عن بنسلفانيا نائب الرئيس مايك بنس لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور.

كما أكدت نائبة عن أوكلاهوما أنه "لا يمكن قبول التحريض على التمرد".

لا قلق

يشار إلى أنه في وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترمب أنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة على الرغم من أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مضى قدماً في تشريع للضغط على مايك بنس، نائب الرئيس، من أجل تفعيل ذلك التعديل.

وأوضح خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك أن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي".

كما أعلن أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا". وقال: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".

5 قتلى

يذكر أن الرئيس الأميركي، كان قد دعا إلى تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات، قبيل تلك الليلة الصاخبة في 6 يناير التي أدت إلى اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكونغرس، مخلفة 5 قتلى بينهم امرأة، ورجل شرطة.

وأطلقت أعمال العنف هذه دعوات إلى إقالة ترمب وفق المادة 25 من الدستور الأميركي، إلا أن الجمهوريين عرقلوا مساء الاثنين تلك المحاولة في مجلس النواب.

كما دفع هذا الحدث الذي هز البلاد، جراء غزو إحدى أعرق المؤسسات في البلاد، مجلس النواب لاسيما الديمقراطيون فيه إلى الدعوة لإطلاق إجراءات مساءلة بحق ترمب.