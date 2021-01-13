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الزيارات ممنوعة.. سفيرة أميركا بالأمم المتحدة تلغي رحلتها

كيلي كرافت
كيلي كرافت

الزيارات ممنوعة.. سفيرة أميركا بالأمم المتحدة تلغي رحلتها

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دبي - العربية.نت

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تطبيقاً لقرار وزارة الخارجية الأميركية منع كل الزيارات إلى الخارج، أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتّحدة، كيلي كرافت، ألغت الزيارة التي كان مقرّراً أن تقوم بها إلى تايوان من الأربعاء ولغاية الجمعة.

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وكان وزير الخارجية، مايك بومبيو، أعلن في بيان، الثلاثاء، إلغاءه آخر زيارة كانت مقرّرة له إلى الخارج، وذلك لضمان حصول انتقال سلس للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان من المخطط أن يتجه بومبيو إلى بروكسل، الأربعاء، للمشاركة في اجتماع قادة الناتو.

وعلقت وزارة الخارجية التايوانية على إلغاء الزيارة، وذكرت في بيان "نشعر بالأسف لأن سفيرة الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة، كيلي كرافت، لن تترأس الوفد الذي سيزور تايوان من 13 إلى 15 يناير". وأضافت "لكننا نرحب بالسفيرة كرافت للزيارة في وقت مناسب مستقبلا".

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