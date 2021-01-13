العدل الأميركية تحذر: لن نتسامح مع أي عنف قبل تنصيب بايدن

حذر جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل الأميركي الإرهابيين المحليين من شن المزيد من الهجمات بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة وذلك بعد أن هاجم متمردون من أنصار الرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وحث في تسجيل مصور صدر أمس الثلاثاء، الناس على الإبلاغ عن أي معلومات عن هجمات محتملة أو تهديدات أخرى قبل تنصيب بايدن يوم 20 يناير كانون الثاني في حين يستعد مسؤولو إنفاذ القانون الاتحاديون لمواجهة المزيد من العنف المحتمل مع التخطيط لتنظيم احتجاجات أخرى.

رسالة واضحة

كما قال روزن "أريد أن أوجه رسالة واضحة لأي شخص يفكر في العنف أو التهديد بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر: لن نتسامح على الإطلاق مع أي محاولة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة" بما في ذلك "محاولات احتلال المباني الحكومية بالقوة".

إلى ذلك، تم استدعاء 15 ألفا من قوات الحرس الوطني، بعضهم مسلحون، إلى واشنطن العاصمة لتأمين المدينة قبل تنصيب بايدن مع إقامة سياج حول منطقة مبنى الكونغرس واتخاذ إجراءات أمنية أخرى.

ليلة عنيفة

يذكر أن الرئيس الأميركي، كان دعا إلى تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات، قبيل تلك الليلة الصاخبة في 6 يناير التي أدت إلى اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكونغرس، مخلفة 5 قتلى بينهم امرأة، ورجل شرطة.

وأطلقت أعمال العنف هذه دعوات إلى إقالة ترمب وفق المادة 25 من الدستور الأميركي، إلا أن الجمهوريين عرقلوا مساء الاثنين تلك المحاولة في مجلس النواب.

كما دفع هذا الحدث الذي هز البلاد، جراء غزو إحدى أعرق المؤسسات فيه، مجلس النواب لاسيما الديمقراطيون إلى الدعوة لإطلاق إجراءات مساءلة وعزل بحق ترمب.