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بنس: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

مايك بنس

بنس: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

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دبي - العربية.نت

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أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لحكام الولايات، الثلاثاء، أن "عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس".

يشار إلى أنه بعد مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات من المجمع الانتخابي، وبالتالي إعلانه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، قطع ترمب الشك باليقين، مؤكداً على سلمية انتقال السلطة في البلاد.

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انتقال منظم

وقال في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر في 7 يناير إنه "على الرغم من أنني أختلف تماماً مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

كما رأى أن تسليم السلطة لبايدن يشكل بداية كفاح فريقه وأنصاره لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، إلا أنه اعتبر أن تلك الخطوة ستنهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

جاءت تلك التصريحات بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على فوز المرشح الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي، إثر ليلة صاخبة اقتحم خلالها حشد عنيف من المشاغبين المؤيدين لترمب مبنى الكابيتول.

أنصار ترمب أمام الكابيتول في واشنطن (أرشيفية من رويترز)
أنصار ترمب أمام الكابيتول في واشنطن (أرشيفية من رويترز)

وأدت أعمال العنف إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم امرأة ورجل شرطة، في حين تعرضت نوافذ المبنى العريق للتحطيم، بينما أجبر المقتحمون المشرعين ومساعديهم على الاختباء، في حماية شرطة الكابيتول.

يشار إلى أن فوضى المحتجين بدأت بعد فترة وجيزة من تكرار ترمب انتقاداته لنتائج الانتخابات أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين الذين دعاهم إلى واشنطن. لكن بعد أكثر من ست ساعات على اندلاع العنف، استأنف المشرعون جلستهم، وصادقوا على فوز الديمقراطي جو بايدن، بعد أن أثار الهجوم قلق بعض الجمهوريين، ولم يتم تقديم الطعون بالتالي إلا ضد تصويتي أريزونا وبنسلفانيا، غير أن المحاولتين خسرتا بشكل ساحق.

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