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ترمب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات وعودة السلام لأميركا

دونالد ترمب

ترمب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات وعودة السلام لأميركا

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا".

وقال ترمب خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك الثلاثاء: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".

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"لست قلقاً"

كما أضاف: "نحترم تقاليد أميركا ونرفض أعمال الشغب"، مشدداً: "لست قلقاً من محاولات عزلي".

وذكر أنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة على الرغم من أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مضى قدماً في تشريع للضغط على مايك بنس، نائب الرئيس، من أجل تفعيل ذلك التعديل.

إلى ذلك أوضح أن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي".

جانب من الفوضى التي وقعت في محيط الكابيتول (أرشيفية)
جانب من الفوضى التي وقعت في محيط الكابيتول (أرشيفية)

ولفت إلى أن "حرية التعبير في أميركا تتعرض لقيود".

من جهة أخرى، قال ترمب إن "إدارة جو بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم".

وأكد أن "هناك خلافات كبيرة في بلدنا لكن يجب أن نتفق على حماية الحدود والقانون".

معلومات مسبقة

من جانبه، وفي مؤتمر صحافي حول أحداث الكونغرس، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه "كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونغرس"، موضحاً أنه "ما زلنا نحقق بالجهة التي وضعت قنابل خلال اقتحام الكونغرس".

بدورها شددت وزارة العدل على أنها لن تتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونغرس.

جانب من الفوضى التي وقعت في محيط الكابيتول (أرشيفية)
جانب من الفوضى التي وقعت في محيط الكابيتول (أرشيفية)

يشار إلى أنه مع تفاعل تداعيات اقتحام الكونغرس، الذي فتح باب المساءلة على مصراعيه بوجه ترمب، يبدو أن الأخير بدأ يستشعر شيئاً من الذنب.

فقد أفاد مصدر مطلع بأن الرئيس الجمهوري المشارف على الرحيل أقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب، التي وقعت في أروقة الكابيتول الأسبوع الماضي، خلال محادثة مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي.

كما أكد مصدران أن مكارثي استشعر موقف ترمب هذا خلال مكالمة هاتفية معه، مساء الاثنين.

لا تعليق من البيت الأبيض

وفي حين رفض البيت الأبيض التعليق على تلك المسألة، نقلت المصادر عن الزعيم الجمهوري تأكيده بأن ترمب يقر بتحمله جزءاً من المسؤولية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، كان قد دعا إلى تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات، قبيل تلك الليلة الصاخبة التي أدت إلى اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكونغرس، مخلفة 5 قتلى بينهم امرأة، ورجل شرطة.

أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية)
أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية)

الجمهوريون يعرقلون

وأطلقت أعمال العنف هذه دعوات إلى إقالة ترمب وفق المادة 25 من الدستور الأميركي، إلا أن الجمهوريين عرقلوا مساء الاثنين تلك المحاولة في مجلس النواب.

كما دفع هذا الحدث الذي هز البلاد، جراء غزو إحدى أعرق المؤسسات في البلاد، مجلس النواب لاسيما الديمقراطيون فيه إلى الدعوة لإطلاق إجراءات مساءلة بحق ترمب.

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