جدل الحريات يتواصل.. يوتيوب يحظر فيديوهات ترمب أسبوعاً

في استمرار لمحاصرة منصات مواقع التواصل لتصريحات ومواقف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، بعد اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من أنصاره، أعلن يوتيوب اليوم الأربعاء، أنه أزال مقطع فيديو للرئيس.

وأضاف في بيان مقتضب، أنه سيحظر قناة ترمب من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، كذلك ستمنع القناة من البث المباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام "قابلة للتمديد".

تحريض على العنف

إلى ذلك، أوضحت الشركة أنها أزالت المحتوى الجديد لمخالفته سياسات التحريض على العنف التي تتبع تجاهها قواعد صارمة.

وكان موقع تويتر ألغى نهائيا الأسبوع الماضي، حساب الرئيس الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مستخدم لمنصة التغريد الشهيرة، ما أطلق عاصفة من الجدل والانتقادات لا تزال مستمرة حتى الساعة حول الحريات، ومدى سلطة مواقع التواصل في حظر حرية التعبير أو "تكميم الأفواه".

جدل الحريات

في حين شدد اتحاد الحريات المدنية الأميركي على أن امتلاك شركات التواصل مثل تلك الصلاحيات لأمر مثير للقلق. وأوضح ببيان في حينه أنه "يجب على الجميع أن يشعر بالقلق حين تمتلك شركات مثل فيسبوك وتويتر سلطة مطلقة لإزالة أشخاص من منصات أصبح لا يمكن الاستغناء عنها للتعبير بالنسبة للمليارات، خصوصاً حينما يجعل الواقع السياسي مثل هذا القرار سهلًا".

كذلك حذفت شركة فيسبوك ويوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، يوم الأربعاء الماضي، تسجيلا مصورا لترمب، واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات الرئاسية قد زُورت.