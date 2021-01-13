دعت لتغريم رافضي الكمامة.. فيديو يفضح نائبة ديمقراطية

في وقت شجبت فيه البرلمانية براميلا جايابال، النائبة عن الحزب الديمقراطي في واشنطن، تصرّفات العديد من المشرعين الجمهوريين أثناء اقتحام الكونغرس، وقالت إن كثيراً منهم رفضوا ارتداء الكمامات في "الغرفة الآمنة" وسخروا من زملائهم والموظفين، الذين قدموا لهم أقنعة، أظهر مقطع فيديو متداول لها تظهر فيه النائبة دون قناع جالسة لعدة دقائق في معرض مجلس النواب مع أعضاء آخرين في الكونغرس و العاملين.

وقد أعلنت جايابال الثلاثاء، إصابتها بكورونا، وعزت الأمر إلى رفض الجمهوريين ارتداء الأقنعة، قائلة إن الحزب الجمهوري خلق حدثاً مرعباً وعرض حياة كثيرين للخطر.

فيما أشارت في بيان لها، أنها تلقت خبر إصابتها بكورونا في وقت ما زال فيه العديد من الجمهوريين يرفضون اتخاذ الحد الأدنى من احتياطات الوباء، التي تتمثل بارتداء الأقنعة في الغرف المزدحمة.

وتابعت جايابال قائلة: "أي شخص يرفض ارتداء القناع يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعريض حياتنا للخطر بسبب أنانيته، أطالب بفرض غرامات على كل عضو يرفض ارتداء الأقنعة الطبية في مبنى الكابيتول.

Maskless Pramila Jayapal Complains She Got COVID-19 From Republicans Who ‘Cruelly Refused’ To Wear Masks https://t.co/YVSprd2Ync — Daily Caller (@DailyCaller) January 12, 2021

هجوم مروع

يشار إلى أن الآلاف من أنصار ترمب كانوا اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.