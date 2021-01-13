غزوة الكونغرس.. "أف بي آي" ينشر صور واضعي عبوات

يستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في ملاحقة المتورطين باقتحام الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي، وقد دأب منذ أيام على نشر صور للمتورطين على حساباته على مواقع التواصل طالبا من الأميركيين الإدلاء بأي معلومات حولهم، عارضا أيضا مبالغ مالية.

وفي أحدث تطورات هذا الملف نشر المكتب اليوم الأربعاء وأمس مزيدا من الصور لمقتحمي أعرق المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

The #FBI released new photos of the individual(s) responsible for placing suspected pipe bombs in Washington, D.C., on January 6. If you recognize this backpack or these shoes, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. A $50,000 reward is available. @FBIWFO https://t.co/Quaky7ud2X pic.twitter.com/ivJJwoWERr — FBI (@FBI) January 12, 2021

ومن بين تلك الصور الجديدة، صور لمشتبه به بوضع عبوات ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في العاصمة واشنطن بالتزامن مع الشغب الذي حصل في أروقة الكونغرس.

وبينت الصور رجلا يرتدي قميصا رماديا مع قبعة، ويحمل حقيبة، فيما أظهرت أخرى زوايا مختلفة لمشتبه به، دون أن يتضح ما إذا كان عينه.

إلى ذلك، قدم مكتب التحقيق مكافأة قدرها 50000 دولار لأي معلومات تؤدي إلى التوصل لواضع القنابل هذا.

"أكثر من 160 قضية"

وكان مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ"FBI"، ستيفن دانتونو، كشف سابقا خلال مؤتمر صحافي، فتح أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، قائلاً إن هذا ليس إلا قمة للجبل.

وأضاف أن مكتب التحقيق الفيدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

من جانبه، ذكر القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، أن عدد القضايا المتعلقة باضطرابات الكابيتول والتي سيتم فتحها في الوقت القريب قد يزيد بالمئات، مفيدا بأن النيابة وجهت رسميا تهما ضمن 70 قضية.

يذكر أن أعمال الشغب التي شهدتها أروقة الكابيتول، ليل السادس من يناير، أدت إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم امرأة وشرطي.