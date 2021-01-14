  • مباشر
اللغة

بعد القرار الاتهامي بحق ترمب.. بيلوسي: لا أحد فوق القانون

نانسي بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتهامي

بعد القرار الاتهامي بحق ترمب.. بيلوسي: لا أحد فوق القانون

رئيسة مجلس النواب تكرر تحذيرها: ترمب يشكل "خطراً واضحاً وفورياً" على البلاد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي مساء الأربعاء أن القرار الاتهامي الذي أصدره لتوه مجلس النواب بحق الرئيس دونالد ترمب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية، بقصد عزله يثبت أن "ما من أحد فوق القانون".

وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إن "مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أن ما من أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة"، مكررة التحذير من أن ترمب يشكل "خطراً واضحاً وفورياً" على البلاد.

وقف النار في ليبيا.. الأوروبي يبحث إرسال مراقبين المغرب العربي وقف النار في ليبيا.. الأوروبي يبحث إرسال مراقبين

يذكر أن مجلس النواب الأربعاء كان وافق على مساءلة ترمب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس، في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترمب من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

وانضم 10 جمهوريين إلى 222 ديمقراطياً في التصويت لصالح مساءلة ترمب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

يواجه المساءلة مرتين

وبذلك يصبح ترمب أول رئيس أميركي يواجه المساءلة مرتين. وحوكم ترمب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ قبل عام لكن المجلس برأه يومها من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

كما لم يسبق أن عزل رئيس أميركي من منصبه من خلال المساءلة.

يشار إلى أنه عندما تنطلق محاكمة ترمب سيكون مجلس الشيوخ منقسماً مناصفة بين 50 سناتوراً جمهورياً و50 سناتوراً ديمقراطياً، لكن إدانة ترمب لا يمكن أن تتم إلا بأغلبية الثلثين، ما يعني أن ثلث الأعضاء الجمهوريين على الأقل لا بد وأن يصوتوا إلى جانب جميع الأعضاء الديمقراطيين لكي يدان الرئيس بالتهمة الموجهة إليه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها

الأكثر قراءة

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق
شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
نسي كلمة السر ومهدد بخسارة 7002 بيتكوين بـ 220 مليون دولار نسي كلمة السر ومهدد بخسارة 7002 بيتكوين بـ 220 مليون دولار
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها
تطور خطير.. طائرة إثيوبية تخترق حدود السودان تطور خطير.. طائرة إثيوبية تخترق حدود السودان
عمدة نيويورك ينهي كل العقود مع مجموعة ترمب التجارية عمدة نيويورك ينهي كل العقود مع مجموعة ترمب التجارية

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد