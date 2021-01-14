حلقة جديدة من مسلسل محاصرة منصات مواقع التواصل لتصريحات ومواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فبعد تعليق مؤقت أو دائم لحساباته على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن تطبيق "سناب تشاب" حظر حساب الرئيس الأميركي نهائيا بعد اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من أنصاره.

وبحسب بيان للشركة، فإن ترمب خالف قواعد المنصة، في أعقاب اقتحام عدد من مناصريه، مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط.

وقال متحدث باسم "سناب شات"، في بيان "لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليقا لأجل غير مسمى لحساب سناب شات الخاص بالرئيس ترمب، وعكفنا على إجراء تقييم طويل المدى يخدم مصلحة مجتمع سناب شات. حرصا على السلامة العامة، واستنادا لمحاولات ترمب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، اتخذنا قرارا بإغلاق حسابه نهائيا".

وكان موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" علق، الثلاثاء مؤقتا، قناة الرئيس ترمب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف. وقال يوتيوب في بيان، إنه "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ج. ترمب لانتهاكه سياساتنا". وأضاف البيان أن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد أقله لسبعة أيام".

وأكدت منصة تشارك الفيديوهات أنها ستقوم "بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى" على قناة ترمب لمخاوف متعلقة بالسلامة.

وكان موقع "فيسبوك" قد علق حسابي ترمب على منصته ومنصة "إنستغرام" عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول ما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي الإعلان عن التعليق الأسبوع الماضي قال رئيس "فيسبوك"، إن ترمب يستخدم المنصة للتحريض على العنف معبرا عن القلق إزاء مواصلته القيام بذلك.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترمب وحرمانه من منصته المفضلة. وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة بنتائج الانتخابات. وحذفت الشركة أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة كيو أنون، المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترمب بطلا. كما علقت خدمات أخرى مثل تويتش حسابات الرئيس.

ويتابع 2,77 مليون مشترك حساب الرئيس على "يوتيوب". وتتضمن الصفحة الرئيسية لقناة الرئيس فيديو يعود إلى شهر، لترمب مشككا بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، وحصل الفيديو على 5,8 مليون مشاهدة.

وكانت مجموعة ناشطين دعت موقع "يوتيوب" للانضمام إلى منصات أخرى في وقف حسابات ترمب، مهددة بحملة لمقاطعة الإعلانات.