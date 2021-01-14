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رئيس "تويتر" ينتقد قرار حظر ترمب: "سابقة خطرة"

Twitter CEO Jack Dorsey. (Reuters)
مؤسّس "تويتر" ورئيسه جاك دورسي
عزل ترمب

رئيس "تويتر" ينتقد قرار حظر ترمب: "سابقة خطرة"

جاك دورسي قال إن هذا القرار يمثّل "إخفاقاً من جانبنا في الترويج لمحادثة صحّية"

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العربية.نت، فرانس برس

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اعتبر مؤسّس "تويتر" ورئيسه جاك دورسي، الخميس، أن قرار الموقع حظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان "الخيار الصحيح"، لكنّه مع ذلك يشكّل "إخفاقًا" ويرسي "سابقة خطيرة" بالنسبة لمقدار السلطات التي تتمتّع بها كبريات شركات الإنترنت.

تعبيرية
تعبيرية

وفي سلسلة تغريدات تناول فيها قرار "تويتر" منع ترمب من استخدام المنصّة إلى أجل غير مسمّى، قال دورسي إنّ هذا القرار يمثّل "إخفاقاً من جانبنا في الترويج لمحادثة صحّية".

وأضاف أنّ فرض حظر على الملياردير الجمهوري الذي كان لديه 88 مليون متابع على حسابه في "تويتر" "يرسي سابقة تبدو لي خطيرة: القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة على جزء من المحادثة العامة".

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يُشار إلى أن الموقع الأحب على قلب ترمب، كان علق يوم الجمعة الماضي "بشكل دائم" حسابه، مشيراً إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، وذلك في إطار الحرب الجارية منذ الأربعاء قبل الماضي، ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، بين مواقع التواصل وأنصار الرئيس ترمب.

وقد أثارت خطوة "تويتر" هذه جدلاً واسعا في الولايات المتحدة، حول مدى أحقية مواقع التواصل في فرض رقابتها على المستخدمين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم، وإيصال أصواتهم بحرية، لا سيما إذا تعلق الأمر برئيس البلاد.

كما أعلن موقع "تويتر" أنه أوقف منذ يوم الجمعة أكثر من 70 ألف حساب كانت مكرسة في الأساس لمشاركة محتوى حركة (كيو أنون) اليمينية الداعمة لترمب والتي تؤمن بنظريات المؤامرة.

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