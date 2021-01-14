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اكتشاف طرد مشبوه في واشنطن.. والشرطة تطوق المكان

الشرطة الأميركية - تكساس
أرشيفية

اكتشاف طرد مشبوه في واشنطن.. والشرطة تطوق المكان

قوات الأمن الأميركية تحقق في تهديدات وتحتشد لمنع تكرار هجوم الكونغرس

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دبي - العربية.نت، وكالات

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ذكرت مراسلة "العربية" أنه تم اكتشاف طرد مشبوه في شارع بالعاصمة الأميركية واشنطن، مشيرة إلى أن الشرطة طوّقت المكان.

وفي السياق، تنظم قوات الأمن الأميركية، التي أربكها هجوم أنصار الرئيس دونالد ترمب على مقر الكونغرس الأسبوع الماضي، عملية أمنية على مستوى البلاد لإحباط أي أعمال عنف قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. ويقيم مسؤولون اتحاديون ومن الولايات تهديدات على الإنترنت ورسائل تهديد لأعضاء الكونغرس، ويتأكدون من أن العملية الأمنية لديها القوة الكافية للتصدي لأي هجوم.

وعززت إدارة بايدن المقبلة إجراءات الأمن حول فريقه قبيل تنصيبه رئيساً يوم 20 يناير .

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

وكانت أعمال الشغب عند مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير قد دفعت أعضاء الكونغرس للفرار من الغرف الداخلية بالمقر خوفاً على حياتهم.

وتوفي شرطي وأربعة متظاهرين أثناء الحصار الذي بدأ بعد أن دعا ترمب الآلاف من أنصاره للتوجه في مسيرة إلى الكابيتول، في محاولة لوقف التصديق النهائي على فوز بايدن في الانتخابات.

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي من احتجاجات مسلحة يجري التخطيط لها في واشنطن وعواصم جميع الولايات الخمسين في مطلع الأسبوع أو قرب موعد تنصيب بايدن.

وظهرت رسائل متعارضة في غرف الدردشة والمنتديات الخاصة باليمين المتطرف حول الاحتجاجات المحتملة في فترة تنصيب بايدن.

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