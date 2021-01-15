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مصدر: ترمب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن

US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 27, 2018. (File photo: AFP)
ترمب
أميركا وبايدن

مصدر: ترمب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن

ترمب أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب

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واشنطن - رويترز 

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قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 من يناير، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.

وذكر المصدر أن ترمب، الذي أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وأضاف المصدر لرويترز أن ترمب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

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