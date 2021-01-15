أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، أن جنرالاً متقاعداً تولى سابقاً تنسيق العمليات العسكرية خلال إعصار كاترينا سيشرف على مراجعة أمنية فورية لتدابير الأمن في الكابيتول، بعد أسبوع من اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب للمبنى.

وقالت المسؤولة الديمقراطية لصحافيين "يجب أن نخضع كامل المجمّع إلى التدقيق في ضوء ما حدث، ومع اقتراب حفل التنصيب"، في إشارة إلى أداء جو بايدن اليمين الأربعاء المقبل أمام الكابيتول ليصير الرئيس الأميركي السادس والأربعين.

وأضافت: "لذلك طلبت من اللفتنانت جنرال المتقاعد راسل هونوري أن يشرف على مراجعة فورية للبنية التحتية الأمنية والعمليات المشتركة بين الوكالات والتحكم والسيطرة"، ووصفت الرجل بأنه "قيادي محترم له خبرة في التعامل مع الأزمات".

وشدد على أن "رجال الشرطة بذلوا كل ما في وسعهم لحماية مبنى الكابيتول"، كما أشادت بقوات الحرس الوطني "في حماية الديمقراطية الأميركية".

وأشارت بيلوسي إلى "إجراءات أمنية غير مسبوقة في الكونغرس".