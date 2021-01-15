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ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط

القيادة المركزية الأميركية
القيادة المركزية الأميركية

ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط

محاولة لتعزيز الجهود العربية الإسرائيلية ضد إيران

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واشنطن - بندر الدوشي

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مع بقاء أيام قليلة في رئاسته وفي محاولة لتعزيز الجهود العربية الإسرائيلية ضد إيران قبل أن يتولى جو بايدن منصبه، أصدر دونالد ترمب قرارا هز المقر الرئيسي الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس، أن ترمب أمر القيادة المركزية الأميركية بإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول التي سوف تكون تحت قيادة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا.

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وتأتي عملية النقل بعد قيام إسرائيل بتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات والسودان والمغرب. وستصبح إسرائيل الدولة رقم 21 التي تقع تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية، وستتعاون بشكل متزايد مع دول المنطقة في تحالف ملائم ضد إيران.

وقال مايك جونز، رئيس أركان سابق للقيادة المركزية الأميركية: "إن هناك أسبابا وجيهة لإجراء التغيير المثير للجدل. وأعتقد أن نقل إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية أمر منطقي".

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