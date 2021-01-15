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بايدن: سنوزع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 100 يوم من إدارتي

جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)
لقاح كورونا

بايدن: سنوزع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 100 يوم من إدارتي

وسنقدم خطة للتعافي وعودة الطلاب للمدارس ومساعدة العائلات الأميركية

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دبي _ العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يتم توزيع 100 مليون جرعة تطعيم في أول 100 يوم من إدارته التي ستقدم خطة للتعافي وعودة الطلاب للمدارس ومساعدة العائلات الأميركية.

أعلن جو بايدن الخميس خلال تقديمه خطّة تحفيز اقتصاديّة ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة الأسر والشركات، أنّه "لا يُمكن البقاء مكتوفين" في مواجهة حجم الأزمة الاقتصاديّة في البلاد.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي إنّ "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أنّ تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير كلفتها".

جو بايدن
جو بايدن

ووعد الرئيس الأميركي المنتخب بتأمين "ملايين الوظائف" في مجال الصناعة التحويليّة، وهو قطاع لطالما أثار اهتمام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقال بايدن إنّ خطّة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1,9 مليار دولار ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي. وأردف "تخيّلوا المستقبل: +صُنع في أميركا+، +صنع في أميركا بالكامل ومن الأميركيين"، مشدّداً على أنّ أموال دافعي الضرائب ستُستخدم "لإعادة بناء أميركا".

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وتابع "سنشتري منتجات أميركيّة وندعم ملايين الوظائف الصناعيّة الأميركيّة".

وتتضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي سيُقدّمها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مساء الخميس مساعدات بقيمة 350 مليار دولار للولايات والمجتمعات المحلية التي عانت كثيرا جراء كوفيد-19.

غير أنّ هذا المقترح يُرجّح أن يثير غضب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا أعاقوا آواخر 2020 أي خطة دعم اقتصادي تتضمن تمويلا للبلديات، وهو الأمر الذي قد يُعقّد تبني خطة بايدن.

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