  • مباشر
اللغة

تأهبا لتنصيب بايدن.. واشنطن تتحول لثكنة عسكرية ومعالم شهيرة تغلق

إجراءات أمنية في واشنطن
أميركا وبايدن

تأهبا لتنصيب بايدن.. واشنطن تتحول لثكنة عسكرية ومعالم شهيرة تغلق

حاكم فلوريدا يأمر بتعبئة الحرس الوطني تجنبا لأعمال عنف قبل تنصيب الرئيس المنتخب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت دعا البنتاغون حكام الولايات الأميركية لإرسال مزيد من قوات الحرس إلى واشنطن، واصلت العاصمة الأميركية يوم الجمعة تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير كانون الثاني.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير كانون الثاني في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

إجراءات أمنية في واشنطن
إجراءات أمنية في واشنطن

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية يوم الجمعة إغلاق منطقة "ناشيونال مول" والمعالم الأميركية الشهيرة في واشنطن حتى 21 يناير كانون الثاني على الأقل.

وقال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين "لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي".

25 ألفا من الحرس الوطني

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفا.

وفي هذا الإطار، أمر حاكم فلوريدا الجمعة بتعبئة الحرس الوطني في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد لمواجهة تهديدات مرتبطة بحصول أعمال عنف بعد أسبوع على هجوم استهدف الكابيتول شنه أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

إجراءات أمنية في واشنطن
إجراءات أمنية في واشنطن

وسيبقى هذا الأمر الذي أصدره الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس ساريا حتى 24 كانون الثاني/يناير وينص على أن الحرس الوطني يجب أن يساعد قوات الأمن المحلية والفيدرالية في حال حدوث اضطرابات.

وتتعرض سلطات البلاد لضغوط قبل أيام قليلة من أداء جو بايدن اليمين رئيسا للبلاد في 20 كانون الثاني/يناير. وسيقام حفل التنصيب وسط حراسة مشددة بعد الهجوم العنيف على الكونغرس والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وألقي القبض في فلوريدا الجمعة على رجل دعا إلى حمل السلاح في مواجهة المتظاهرين المؤيدين لترمب. وقالت وزارة العدل في بيان إن دانييل بيكر، وهو من سكان تالاهاسي، عاصمة فلوريدا، اعتُقل لدعوته إلى مواجهة المتظاهرين الذين من المحتمل أن يتجمعوا خارج مقر الحكومة في فلوريدا الأحد.

إجراءات أمنية في واشنطن
إجراءات أمنية في واشنطن

وقال لورانس كيف، المدعي الفدرالي لمنطقة شمال فلوريدا، "لن نألوا جهدا لرصد وردع وعرقلة أي شخص يخطط للتحريض أو ارتكاب اعمال عنف".

والرجل الموقوف جنديّ سابق في الجيش الأميركي، وقد أعرب على وسائل التواصل الاجتماعي عن عزمه تعطيل الاحتجاجات التي قد تحصل قبل تنصيب بايدن الأربعاء.

وقال المدعون المسؤولون عن القضية إن بيكر كان يقوم بالتجنيد ونشر مقاطع فيديو تظهر أسلحة متعددة بحوزته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية
نور للعربية.نت: نور للعربية.نت: "جمال الحريم" يخوض في قضية حسّاسة

الأكثر قراءة

أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا
واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية
الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز
بهدوء.. لماذا تثير قواعد الخصوصية الجديدة في بهدوء.. لماذا تثير قواعد الخصوصية الجديدة في "واتساب" المخاوف؟
شبكة معقدة دعمت الأسد وخاله متهمة بانفجار مرفأ بيروت شبكة معقدة دعمت الأسد وخاله متهمة بانفجار مرفأ بيروت
ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط

قبل أن تذهب

فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا
فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا

اكتشف المزيد