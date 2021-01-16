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خلافا لترمب.. بايدن يعين مستشارا علميا للبيت الأبيض برتبة وزير

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عالم الوراثة إيريك لاندر
أميركا وبايدن

خلافا لترمب.. بايدن يعين مستشارا علميا للبيت الأبيض برتبة وزير

جاء هذا القرار بينما تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة أنه اختار عالم الوراثة إيريك لاندر ليكون المستشار العلمي للبيت الأبيض، موضحا أن هذا المنصب أصبح برتبة وزير خلافا لما كان عليه الوضع في عهد سلفه دونالد ترمب.

وجاء هذا القرار بينما تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 23,5 مليون شخص وتوفي حوالى 391 ألفا.

وقال بايدن إن مستشاره الجديد سيكون إيريك لاندر عالم الوراثة الذي ساهم في رسم خارطة الشريط الوراثي البشري. وأكد في بيان أعلن فيه تعيين لاندر وخبراء آخرين في الفريق العلمي للإدارة أن "العلم سيكون دائما في الصف الأول في إدارتي، وهؤلاء العلماء الذين يتمتعون بشهرة عالمية سيضمنون أن يعتمد كل ما نقوم به على العلم والوقائع والحقيقة".

وأضاف أن "إضاءاتهم الموثوقة ستكون ضرورية بينما نتحد لإنهاء هذا الوباء وإنعاش اقتصادنا واتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين نوعية الحياة لجميع الأميركيين".

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ويرأس لاندر مركز "برود اينستيتيوت" الشهير غير الربحي للبحوث الطبية الحيوية.

وترمب عرف بتشكيكه في العلم ولا سيما بشأن تغير المناخ. وقد ذهب إلى حد وصف عالم المناعة أنطوني فاوتشي مستشار الحكومة للأزمة الصحية، وخبراء آخرين نصحوا بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي لمحاربة كوفيد-19 بأنهم "أغبياء".

وكان رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن توقع يوم الجمعة وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون فرد الشهر المقبل.

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