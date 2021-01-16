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مدن أميركية كبرى تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع قرب يوم التنصيب

Members of the National Guard secure the area near the Capitol for possible protest ahead of U.S. President-elect Joe Biden's inauguration, in Washington, U.S., January 16, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz
تعزيزات أمنية في العاصمة واشنطن
ترمب

مدن أميركية كبرى تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع قرب يوم التنصيب

ولايات ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن

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دبي – العربية.نت

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تستعد الأجهزة الأمنية الأميركية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس دونالد ترمب في عواصم الولايات الأميركية الخمسين، من خلال إقامة الحواجز واستدعاء الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي هزت البلاد في السادس من يناير الجاري.

من اجتياح الكابيتول في واشنطن في 6 يناير
من اجتياح الكابيتول في واشنطن في 6 يناير

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءا من اليوم السبت وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، يؤججها أنصار ترمب الذين يعتقدون بصحة مزاعمه عن تزوير الانتخابات.

ومن بين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن. من جهتها، قامت تكساس بإغلاق مبنى كونغرس الولاية اعتباراً من اليوم وحتى يوم التنصيب.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من الشهر الجاري من جانب مزيج من المتطرفين وأنصار ترمب.

تحصين مبنى الكابيتول في ميشيغان
تحصين مبنى الكابيتول في ميشيغان
اجتماع عقده ترمب ومقترحات التقطها مصور تثير مخاوف بأميركا أميركا ترمب اجتماع عقده ترمب ومقترحات التقطها مصور تثير مخاوف بأميركا

كما حذرت نشرة المعلومات المخابراتية المشتركة، الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، من أن "الروايات الكاذبة" حول تزوير الانتخابات ستكون محفزاً دائماً للجماعات المتطرفة.

وينتشر الآن آلاف من أفراد الحرس الوطني المسلحين في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في العاصمة الأميركية. كما سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد.

تعزيزات أمنية في العاصمة واشنطن
تعزيزات أمنية في العاصمة واشنطن
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