  • مباشر
اللغة

اقتحام الكابيتول.. وزير دفاع أميركا يتلهف لترك منصبه

كريستوفر سي ميللر
كريستوفر سي ميللر

اقتحام الكابيتول.. وزير دفاع أميركا يتلهف لترك منصبه

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر سي ميللر، إنه يتلهف لترك وظيفته، وفقًا لنص المحادثة المنشورة على موقع وزارة الدفاع.

وأدلى ميللر بالتعليق عند سؤاله عن عيوب برامج الاستحواذ التابعة للبنتاغون، بما في ذلك مقاتلة F-35 وسفينة القتال الساحلية، وكلاهما واجه تأخيرات كبيرة وتجاوزات في التكاليف.

بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل شركات واتساب بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل

وقال ميللر، وفقا لنسخة نشرت يوم الجمعة "لا أستطيع الانتظار لترك هذه الوظيفة، صدقوني" (في إشارة إلى تلهفه لترك منصبه).

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة لوزير الدفاع بالوكالة الذي وجد نفسه في منتصف أزمة أعمال الشغب في الكابيتول بعد شهرين فقط من تولي المنصب.

وغالبًا ما يستخدم الوزير لغة غير رسمية وروح الدعابة مع المراسلين والموظفين أثناء السفر.

ميلر، الذي خدم في الحرس الوطني بالعاصمة كشرطي عسكري، اتخذ قرارًا بنشر الحرس الوطني في مبنى الكابيتول وسط أعمال الشغب الأسبوع الماضي، لكن البنتاغون تعرض لانتقادات حادة من مسؤولي شرطة العاصمة ومبنى الكابيتول لعدم إرسالهم الحرس الوطني بشكل سريع".

وقال مسؤولو البنتاغون إن سلطات العاصمة طلبت فقط وجودًا متواضعًا للحرس في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير، ولم تطلب شرطة الكابيتول أي وجود للحرس على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران
135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا!

الأكثر قراءة

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه
اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة! اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة!
وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية
إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد