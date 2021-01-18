  • مباشر
اللغة

استنفار بواشنطن.. إغلاق مبنى الكونغرس بعد حادث عرضي

مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن

استنفار بواشنطن.. إغلاق مبنى الكونغرس بعد حادث عرضي

مراسلة "العربية" في واشنطن: الحريق قرب مبنى الكابيتول وقع في مكان للمشردين وليس حادثا أمنياً

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - ناديا البلبيسي

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام أميركية، الإثنين، عن إغلاق مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، لتهديد أمني خارجي، ليتبين لاحقا أنه حادث عرضي.

وشوهد تصاعد للدخان خلف مبنى الكابيتول، بحسب مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل.

كما تم إخلاء الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول. وتم إرسال إشعار للموظفين بأن هناك تهديد أمني خارجي، ولا يسمح بالدخول أو الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية، وفق ما نقلته NBC الأميركية.

وأفادت مراسلة "العربية"، بأن الحريق وقع في مكان للمشردين والحادث عرضي ولا علاقة له بالوضع الأمني في البلاد.

فيما استبعد مسؤولون أميركيون وجود تهديد أمني جراء الحادث.

يأتي ذلك، في حين تحولت العاصمة الأميركية واشنطن إلى منطقة أمنية، حيث نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاك شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي شهر في 6 يناير الجاري أحداث شغب لم يسبق لها مثيل، من قبل مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عاش قلقاً ولم يترك وصية.. ابن إلياس الرحباني يكشف عاش قلقاً ولم يترك وصية.. ابن إلياس الرحباني يكشف
يسعون بالأرض فساداً.. تصريح نائب عن فناني مصر يثير أزمة يسعون بالأرض فساداً.. تصريح نائب عن فناني مصر يثير أزمة

الأكثر قراءة

علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش
فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل
بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل
شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب! لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!
 بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان  بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان

قبل أن تذهب

هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟
هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟

اكتشف المزيد