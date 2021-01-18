  • مباشر
اللغة

شاهد.. لقطات جديدة صادمة لغزوة الكونغرس

صاحب القرنين على كرسي رئيس مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي

شاهد.. لقطات جديدة صادمة لغزوة الكونغرس

فيديو جديد من داخل الكابيتول.. أنصار ترمب يسرحون ويمرحون وصاحب القرنين يتصدر المشهد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يوما بعد يوم تتكشف تفاصيل حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في 6 يناير الجاري من قبل مؤيدي الرئيس، دونالد ترمب، التي شغلت العالم أجمع.

ففي صور جديدة يظهر أنصار الرئيس المنتهية ولايته يجولون ويصولون داخل مجلس الشيوخ في الكونغرس، وأحدهم يجلس أرضاً يتحدث على هاتفه الخاص تحت مرأى من أحد رجال الأمن.

بينما يتصدر صاحب القرنين، ومرتدي الفراء الشهير المشهد، وهو يتربع على مقعد رئيس مجلس الشيوخ.

كما يظهر في فيديو نشرته صحيفة "نيويوركر"، أنصار الرئيس الأميركي يعيثون في المجلس فساداً ويعبثون بالأوراق الرسمية ويصورونها، بينما صاحب القرنين يشدو ويصرخ عالياً، في مشاهد أشبه للأفلام السينمائية في هوليوود.

وهذه اللقطات هي لمراسل الصحيفة الأميركية Luke Mogelson الذي اتبع مؤيدي ترمب وهم يشقون طريقهم إلى مبنى الكابيتول، مستخدماً كاميرا هاتفه في التصوير.

وشاهد موغلسون أنصار ترمب وهم يفتشون المكاتب، ويتباهون بالتصوير في داخل أهم معلم في الولايات المتحدة.

يذكر أن محققي وزارة العدل الأميركية أكدوا أمس الأحد، أنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الذين هاجموا مبنى الكونغرس خططوا لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم.

لا يوجد دليل

ففي جلسة استماع في محكمة أريزونا بشأن اعتقال أحد مثيري الشغب جاكوب تشانسلي (صاحب القرنين) الذي يؤمن بنظرية المؤامرة، ومن أتباع الحركة اليمينية المتطرفة "كيو-آنون"، تراجع المدعون الفيدراليون، عن اتهامات سابقة بأن أنصار ترمب كانوا يخططون "لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم" في هجوم السادس من يناير في واشنطن.

وقال المدعي العام لمنطقة واشنطن، مايكل شيروين، الذي يشرف على التحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس "لا يوجد دليل مباشر في هذه المرحلة على وجود فرق للأسر والاغتيال".

منطقة أمنية

إلى ذلك، تحولت العاصمة الأميركية واشنطن إلى منطقة أمنية، حيث نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاك شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"لا تلتصقوا بولي الفقيه".. أنصار حزب الله ينقضون على محلل
بعد زوبعة واتساب.. أتعلم أن فيسبوك أخطر بأشواط؟! بعد زوبعة واتساب.. أتعلم أن فيسبوك أخطر بأشواط؟!

الأكثر قراءة

علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش
فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل
بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل
رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب! لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!
 بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان  بينهم أسرة مرسي.. مصادرة أموال 89 من قيادات الإخوان

قبل أن تذهب

هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟
هل أصبحت إيران قريبة من امتلاك قنبلتها النووية؟

اكتشف المزيد