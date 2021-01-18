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"اقتحام الكونغرس".. اعتقال مسؤول من نيو مكسيكو

أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

"اقتحام الكونغرس".. اعتقال مسؤول من نيو مكسيكو

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة العدل الأميركية الأحد إلقاء القبض على مسؤول من نيو مكسيكو تعهد بالسفر مسلحاً إلى واشنطن للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق رويترز.

وتم اعتقال كوي غريفين، مفوض مقاطعة نيو مكسيكو، في واشنطن، بحسب الوزارة، بتهم تتعلق باقتحام الكونغرس يوم 6 يناير.

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منطقة أمنية

يذكر أن سلطات واشنطن كانت حولت العاصمة الأميركية في الأيام الماضية منطقة أمنية. وقد نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاكاً شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي تعرّض في السادس من يناير لعملية اقتحام نفذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

كما تخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأربعاء، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

قوات الحرس الوطني أمام مبنى الكابيتول يوم 17 يناير
قوات الحرس الوطني أمام مبنى الكابيتول يوم 17 يناير

إلى ذلك تم حشد عناصر من الحرس الوطني في ولايات عدة ووُضعت أسياج في البرلمانات المحلية في عدد من الولايات، بينها كاليفورنيا ومينيسوتا.

وغالباً ما تكون مراسم التنصيب مناسبة لتدفق مئات ملايين الأميركيين إلى العاصمة لحضور الحفل الذي يقام في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول. غير أن المراسم ستجري ببعض الاختلاف هذه المرة لأن الباحة الخارجية الكبيرة أمام الكونغرس ستكون مغلقة أمام العامة.

قوات الحرس الوطني أمام المحكمة العليا في واشنطن يوم 17 يناير
قوات الحرس الوطني أمام المحكمة العليا في واشنطن يوم 17 يناير

ولن يُسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة التي ينتشر فيها آلاف العسكريين، في وقت يُرجّح أن يفوق عدد العسكريين الذين يُسيّرون دوريات في العاصمة أعداد الحاضرين في الباحة.

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