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الكونغرس يبدأ جلسات المصادقة على تعيينات بايدن الوزارية

Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calif., gavels in the final vote of the impeachment of President Donald Trump, for his role in inciting an angry mob to storm the Congress last week, at the Capitol in Washington, Wednesday, Jan. 13, 2021. (AP)
من الكونغرس الأميركي "أرشيفية"
أميركا وبايدن

الكونغرس يبدأ جلسات المصادقة على تعيينات بايدن الوزارية

المصادقة النهائية على هذه التعيينات لن تحصل قبل تسلم بايدن منصبه

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دبي - قناة العربية

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تستعد أميركا، الثلاثاء، لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترمب، المقرر غداً الأربعاء، فيما يشهد الكونغرس اليوم كماً استثنائياً من جلسات المصادقة على التعيينات الرئاسية الجديدة لإدارة بايدن.

وتعقد اللجان المختصة 5 جلسات منفصلة للمصادقة على تسمية وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، إضافة إلى وزير الأمن القومي أليجاندرو مايوركاس، إضافة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس، وصولاً إلى وزيرة الخزانة جانيت ييلين.

من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
3 صور من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
3 صور
من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول
من الإجراءات الأمنية قرب الكابيتول

أما المصادقة النهائية على هذه التعيينات فلن تحصل قبل تسلم بايدن منصبه.

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يأتي ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة بقلق لتسلم الرئيس السادس والأربعين جو بايدن مقاليد البيت الأبيض غدا وسط اجراءات أمنية مشددة.

القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر قال إن المعلومات المخابراتية لا تشير إلى وجود تهديد داخلي قبل تنصيب الرئيس المنتخب. وأضاف ميلر أن السلطات لن تألوا جهدا في تأمين العاصمة واشنطن.

وتعمل السلطات على التدقيق بهُويات أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني بعد أن أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى تقرير مخابراتي حذّر من أن المتطرفين اليمينيين فكروا في التظاهر بأنهم أعضاء في الحرس الوطني.

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