ستؤدي نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة كامالا هاريس اليمين أمام قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، يوم الأربعاء، وهو حدث تاريخي ستؤدي فيه أول نائبة رئيس سوداء وجنوب آسيوية وسيدة اليمين الدستورية من أمام أول قاضية محكمة عليا لاتينية.

اختارت هاريس سوتومايور للمهمة، وفقًا لشخص مطلع على القرار. ستستخدم أيضًا كتابين من الأناجيل لأداء اليمين، أحدهما يخص ثورغود مارشال، أول قاضٍ أسود في المحكمة العليا.

وذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" ABC News لأول مرة آخر تفاصيل خطط تنصيب هاريس.

وأعربت هاريس عن إعجابها بكل من سوتومايور ومارشال. تشترك هي وسوتومايور في خبرتها كمدعين عامين، وقد وصفت مارشال ذات مرة - مثل هاريس، خريج جامعة هوارد - بأحد "أعظم أبطالها".

وقالت نائبة الرئيس المُنتخبة في تسجيل مصور نُشر على "تويتر" إنها تنظر إلى مارشال على أنه "أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أرغب في أن أصبح محامية"، ووصفته بأنه "مقاتل" في قاعة المحكمة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سوتومايور في حفل تنصيب. أقسم أمامها الرئيس المنتخب جو بايدن نائبا للرئيس في عام 2013.